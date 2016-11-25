Три человека погибли из-за пожара в лагере беженцев в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Женщина с двумя детьми погибли при пожаре в центре размещения мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос, передает УНН со ссылкой на Skai.
Сообщается, что в одной из палаток произошел взрыв баллона с газом, после чего начался пожар. В момент взрыва в палатке находилась женщина с двумя детьми, которые погибли.
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По предварительным данным, во время пожара пострадали еще восемь человек.
В данный момент по факту инцидента проводится проверка.
Как сообщал УНН, семьдесят мигрантов доставлены на лодке европейской пограничной службы Frontex с греческого острова Лесбос в турецкий порт Дикили. Это первая большая группа беженцев, которых вернули в Турцию с апреля этого года.