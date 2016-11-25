Троє людей загинуло через пожежу в таборі біженців в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Жінка з двома дітьми загинули під час пожежі в центрі розміщення мігрантів Моріа на грецькому острові Лесбос, передає УНН з посиланням на Skai.
Повідомляється, що в одному з наметів стався вибух балона з газом, після чого почалася пожежа. У момент вибуху в наметі перебувала жінка з двома дітьми, котрі загинули.
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За попередніми даними, під час пожежі постраждали ще вісім чоловік.
В даний момент за фактом інциденту проводиться перевірка.
Як повідомляв УНН, сімдесят мігрантів доправлені на човні європейської прикордонної служби Frontex з грецького острова Лесбос до турецького порту Дікілі. Це перша велика група біженців, яких повернули в Туреччину з квітня цього року.