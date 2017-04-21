Три человека погибли в результате нападения на приемную ФСБ в Хабаровске

“21 апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, количество жертв теракта в метро Санкт-Петербурга возросло до 16 человек: сегодня утром в больнице скончалась женщина 1960 года рождения.