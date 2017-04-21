Троє людей загинули внаслідок нападу на приймальню ФСБ в Хабаровську

"21 квітня о 17.02 за місцевим часом до приймальні управління ФСБ Росії по Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які перебували у приймальні. Загинув співробітник ФСБ Росії та один із двох відвідувачів – громадян країн СНД, другий поранений. Нападник знищений", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в метро Санкт-Петербурга зросла до 16 осіб: сьогодні зранку в лікарні померла жінка 1960 року народження.