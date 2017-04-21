Троє людей загинули внаслідок нападу на приймальню ФСБ в Хабаровську
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Троє людей загинули і одна особа отримала поранення внаслідок нападу невідомого на приймальню крайового управління Федеральної служби безпеки Росії в Хабаровську, передає УНН із посиланням на сайт ФСБ.
"21 квітня о 17.02 за місцевим часом до приймальні управління ФСБ Росії по Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які перебували у приймальні. Загинув співробітник ФСБ Росії та один із двох відвідувачів – громадян країн СНД, другий поранений. Нападник знищений", – йдеться в повідомленні.
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