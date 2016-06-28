Трое человек утонули и один травмирован в течение недели в Закарпатье

Так, вчера, 27 июня, во время отдыха на г. Петрос в Раховском районе травмировался турист. Жителя г. Киев 1969 г.р. с поврежденным суставом спасатели транспортировали в медучреждение, но от дальнейшей госпитализации пострадавший турист отказался.

22 июня в р. Латорица в г. Свалява найдено тело 68-летнего местного жителя. 24 июня в Закарпатье утонули двое человек. В озере в с. Дийда Береговского района отдыхающие нашли тело ребенка 2005 г. р.. В тот же день в р. Тересва в с. Бедевля Тячевского района обнаружено тело гражданина 1998 г. р.. В настоящее время причины смерти всех троих погибших устанавливаются.

Как отметили в управлении ГосЧС в Закарпатской области, по состоянию на 28 июня на территории Закарпатья зарегистрированы 11 случаев гибели людей на воде с начала этого года, за аналогичный период прошлого года таких случаев было 15. Главными причинами гибели является отдых в необорудованных местах и ​​не соблюдение правил безопасности на воде.