Трое человек утонули и один травмирован в течение недели в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 июня. УНН. В течение последней недели, с 21 по 28 июня, в местных водоемах утонули трое граждан, из них один ребенок. Кроме того, получил травмы один человек. Об этом проинформировали в управлении ГосЧС в Закарпатской области, сообщает УНН.
Так, вчера, 27 июня, во время отдыха на г. Петрос в Раховском районе травмировался турист. Жителя г. Киев 1969 г.р. с поврежденным суставом спасатели транспортировали в медучреждение, но от дальнейшей госпитализации пострадавший турист отказался.
22 июня в р. Латорица в г. Свалява найдено тело 68-летнего местного жителя. 24 июня в Закарпатье утонули двое человек. В озере в с. Дийда Береговского района отдыхающие нашли тело ребенка 2005 г. р.. В тот же день в р. Тересва в с. Бедевля Тячевского района обнаружено тело гражданина 1998 г. р.. В настоящее время причины смерти всех троих погибших устанавливаются.
Как отметили в управлении ГосЧС в Закарпатской области, по состоянию на 28 июня на территории Закарпатья зарегистрированы 11 случаев гибели людей на воде с начала этого года, за аналогичный период прошлого года таких случаев было 15. Главными причинами гибели является отдых в необорудованных местах и не соблюдение правил безопасности на воде.