Троє людей потонули і один травмувався протягом тижня на Закарпатті

Так, учора, 27 червня, під час відпочинку на г. Петрос у Рахівському районі травмувався турист. Мешканця м. Київ 1969 р. н. з пошкодженим суглобом рятувальники транспортували до медзакладу, але від подальшої госпіталізації постраждалий турист відмовився.

22 червня у р. Латориця в м. Свалява знайдено тіло 68-річного місцевого мешканця. 24 червня на Закарпатті потонули дві людини. В озері у с. Дийда Берегівського району відпочиваючі знайшли тіло дитини 2005 р. н.. Того ж дня у р. Тересва у с. Бедевля Тячівського району виявлено тіло громадянина 1998 р. н.. Наразі причини смерті усіх трьох загиблих встановлюються.

Як зазначили в управлінні ДСНС в Закарпатській області, станом на 28 червня на території Закарпаття зареєстровано 11 випадків загибелі людей на воді від початку цього року, за аналогічний період минулого року таких випадків було 15. Головними причинами загибелі є відпочинок в необлаштованих місцях та не дотримання правил безпеки на воді.