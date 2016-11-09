Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове в результате столкновения маршрутки с внедорожником пострадали три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 8 ноября, в 23:01 на перекрестке улицы Мазепы и улицы Орлика маршртука столкнулась с внедорожником "Тойота РАВ4".
В результате ДТП пострадали три человека, которые были доставлены в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой.
Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.