Троє людей постраждали в ДТП за участю маршрутки у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові внаслідок зіткнення маршртуки з позашляховиком постраждали троє людей. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Вчора, 8 листопада, о 23:01 год. на перехресті вулиці Мазепи та вулиці Орлика маршртука зіткнулася з позашляховиком “Тойота РАВ4”.
Внаслідок ДТП постраждало три особи, яких було доправлено до лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги усі постраждалі відпущені додому.
Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.