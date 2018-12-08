Трое горняков погибли при обвале золотодобывающей шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Трое горняков погибли в Судане во время обвала на золотодобывающей шахте, еще десять остаются заблокированными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское издание Xinhua.
Как отмечается в заявлении суданской компании по добыче минеральных ресурсов, которая сообщила об инциденте “обвал произошел вечером в четверг в штате Нил на севере Судана, погибли трое шахтеров, еще трое пострадали”, — говорится в сообщении издания.
Сообщается, что десять горняков по-прежнему находятся в аварийной шахте, ведутся спасательные работы. Пострадавшие находятся “в хорошем состоянии”, заявили в компании.
Напомним, в октябре на шахте “Тошковская” в Луганской области произошел обвал породы. В результате погиб шахтер.