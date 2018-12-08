Троє гірників загинули при обвалі золотодобувної шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Троє гірників загинули в Судані під час обвалення на золотодобувній шахті, ще десять залишаються заблокованими. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhua.
Як зазначається в заяві суданської Компанії з видобутку мінеральних ресурсів, яка повідомила про інцидент “обвал стався ввечері в четвер у штаті Ніл на півночі Судану, загинули троє шахтарів, ще троє постраждали”, — йдеться в повідомленні видання.
Повідомляється, що десять гірників як і раніше знаходяться в аварійній шахті, ведуться рятувальні роботи. Постраждалі знаходяться “в хорошому стані”, заявили в компанії.
Нагадаємо, в жовтні, на шахті “Тошківська” у Луганській області стався обвал породи. Внаслідок цього загинув шахтар.