Трое футболистов "Челси" попали в символическую сборную недели Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Определились одиннадцать лучших футболистов, которые выступили в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Обидчик киевского "Динамо" (лондонский "Челси") вместе с "Наполи" делегировали наибольшее количество игроков - по три.
В общем символический состав выглядит так:
Вратарь: Трапп ("Айнтрахт").
Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Давид Луис ("Челси"), Мариу Руй ("Наполи").
Полузащитники: Педро Родригес ("Челси"), Ману Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис (Наполи), Атем Бен-Арфа ("Ренн").
Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Жерар Морено ("Вильярреал").
Напомним, что "Челси" с разницей в три мяча одержало победу над "Динамо".