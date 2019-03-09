Трое футболистов "Челси" попали в символическую сборную недели Лиги Европы

Обидчик киевского "Динамо" (лондонский "Челси") вместе с "Наполи" делегировали наибольшее количество игроков - по три.

В общем символический состав выглядит так:

Вратарь: Трапп ("Айнтрахт").

Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Давид Луис ("Челси"), Мариу Руй ("Наполи").

Полузащитники: Педро Родригес ("Челси"), Ману Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис (Наполи), Атем Бен-Арфа ("Ренн").

Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Жерар Морено ("Вильярреал").

Напомним, что "Челси" с разницей в три мяча одержало победу над "Динамо".