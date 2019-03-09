Троє футболістів "Челсі" потрапили до символічної збірної тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Визначились одинадцять кращих футболістів, які виступили в перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Кривдник київського "Динамо" (лондонський "Челсі") разом із "Наполі" делегували найбільшу кількість гравців - по три.
Загалом символічний склад виглядає так:
Воротар: Кевін Трапп ("Айнтрахт")
Захисники: Давіде Дзаппакоста ("Челсі"), Каліду Кулібалі ("Наполі"), Давид Луїс ("Челсі"), Маріу Руй ("Наполі").
Півзахисники: Педро Родрігес ("Челсі"), Ману Морланес ("Вільярреал"), Фабіан Руїс (Наполі), Атем Бен-Арфа ("Ренн").
Нападники: Родріго ("Валенсія"), Жерар Морено ("Вільяреал").
Нагадаємо, що "Челсі" з різницею в три м'ячі здобуло перемогу над "Динамо".