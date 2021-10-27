Трое мужчин хотели пересечь границу с Польшей с поддельными COVID-сертификатами

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Отмечается, что 26 октября трое мужчин из Житомирской области пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки.

В настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкции статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

Добавим

Украинские пограничники с августа 2021 года с помощью программы SafeBorder обнаружили 3 50 поддельных COVID-сертификатов.

Также на территории киевского аэропорта Борисполь 26 октября у 7 человек были обнаружены сертификаты о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.