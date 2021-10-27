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Троє чоловіків хотіли перетнути кордон з Польщею з підробленими COVID-сертифікатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Троє жителів Житомирської області намагалися перетнути кордон у пункті пропуску Ягодин з підробленими COVID-сертифікатами. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

Троє чоловіків хотіли перетнути кордон з Польщею з підробленими COVID-сертифікатами

Деталі

Наголошується, що 26 жовтня троє чоловіків із Житомирської області перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки.

Нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 гривень. Також чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Додамо

Українські прикордонники із серпня 2021 року за допомогою програми SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів.

Також на території київського аеропорту “Бориспіль” 26 жовтня у 7 осіб було виявлено сертифікати про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.

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