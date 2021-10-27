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В аеропроту "Бориспіль" ще у 7 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки

Київ • УНН

 • 18068 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На території київського аеропорту “Бориспіль” 26 жовтня у 7 осіб було виявлено сертифікати про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

В аеропроту "Бориспіль" ще у 7 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки

Цитата

“26 жовтня на території аеропорту „Бориспіль“ у 7 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав”.

Деталі

Повідомляється, що поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

В поліції зазначають, що за кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Доповнення

Раніше в аеропорту “Бориспіль” у 8 осіб виявили сертифікати про вакцинацію від COVID-19 з ознаками підробки.

Українські прикордонники за минулі вихідні, 23-24 жовтня, виявили понад 10 COVID-сертифікатів, які мають ознаки підробки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.

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