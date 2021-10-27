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У аэропрота "Борисполь" еще у 7 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки

Киев • УНН

 • 18068 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На территории киевского аэропорта “Борисполь” 26 октября у 7 человек были обнаружены сертификаты о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

У аэропрота "Борисполь" еще у 7 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки

Цитата

“26 октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 7 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств”.

Детали

Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.

В полиции отмечают, что по каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

Дополнение

Ранее в аэропорту Борисполь у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19 с признаками подделки.

Украинские пограничники за минувшие выходные 23-24 октября обнаружили более 10 COVID-сертификатов, имеющих признаки подделки.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.

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