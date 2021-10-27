У аэропрота "Борисполь" еще у 7 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На территории киевского аэропорта “Борисполь” 26 октября у 7 человек были обнаружены сертификаты о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.
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“26 октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 7 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств”.
Детали
Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.
В полиции отмечают, что по каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.
Дополнение
Ранее в аэропорту Борисполь у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19 с признаками подделки.
Украинские пограничники за минувшие выходные 23-24 октября обнаружили более 10 COVID-сертификатов, имеющих признаки подделки.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.