В аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб виявили сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки

Цитата

“25 жовтня на території аеропорту „Бориспіль“ у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

В поліції зазначають, що за кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Доповнення

Українські прикордонники за минулі вихідні, 23-24 жовтня, виявили понад 10 COVID-сертифікатів, які мають ознаки підробки.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.