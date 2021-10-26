В аэропорту "Борисполь" у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации с признаками подделки

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“25 октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки”, — говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.

В полиции отмечают, что по каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

Дополнение

Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID-сертификатов, обладающих признаками подделки.



Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.