В аэропорту "Борисполь" у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На территории аэропорта Борисполь 25 октября у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации от COVID-19, которые могут содержать признаки подделки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
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“25 октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки”, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.
В полиции отмечают, что по каждому из фактов будет проведена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.
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Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID-сертификатов, обладающих признаками подделки.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.