На кордоні України виявили вже 350 фейкових COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українські прикордонники із серпня 2021 року за допомогою програми SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.
Деталі
Із серпня 2021 року українські прикордонники використовують програмне забезпечення SafeBorder для виявлення фейкових COVID-сертифікатів.
"Від початку використання SafeBorder прикордонники перевірили приблизно 700 тисяч сертифікатів. Під час перевірки охоронці кордону виявили 350 підроблених сертифікатів", — ідеться у повідомленні.
Як зазначається, лише упродовж минулої доби у столичних аеропортах виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів.
Додамо
Повідомляють, що про всі випадки можливого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" проінформували Нацполіцію.
За свідоме використання підробленого документа загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Довідково
SafeBorder — програмне забезпечення, за допомогою якого прикордонники здійснюють електронну перевірку COVID-сертифікатів. Ці сертифікати підтверджують вакцинацію громадян проти коронавірусу, негативний результат тестування або одужання від хвороби.
Як уточнив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі одного з телеканалів, відповідне ПЗ використовується "довірчою мережею" країн ЄС, до якої приєдналася й Україна. Наразі до цієї довірчої мережі під'єднані близько 40 країн як країни ЄС, так і ті, що не є членами ЄС.
Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код. Щоб здійснити перевірку достатньо просканувати QR-код сертифіката та отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа.