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На границе Украины обнаружили уже 350 фейковых COVID-сертификатов

Киев • УНН

 • 17619 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинские пограничники с августа 2021 года с помощью программы SafeBorder обнаружили 350 поддельных COVID-сертификатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

На границе Украины обнаружили уже 350 фейковых COVID-сертификатов

Детали

С августа 2021 года украинские пограничники используют программное обеспечение SafeBorder для выявления фейковых COVID-сертификатов.

"С начала использования SafeBorder проверили около 700 тысяч сертификатов. Во время проверки охранники границы обнаружили 350 поддельных сертификатов", — говорится в сообщении.

Как отмечают, за прошедшие сутки в столичных аэропортах обнаружили 10 поддельных COVID-сертификатов.

Добавим

Сообщается, что о всех случаях предположительного уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" проинформировали Нацполицию.

За сознательное использование поддельного документа грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним

SafeBorder — программное обеспечение, с помощью которого пограничники осуществляют электронную проверку COVID-сертификатов. Эти сертификаты подтверждают вакцинацию граждан от коронавируса, отрицательный результат теста или выздоровление от болезни.

Как уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов, соответствующее ПО используется "доверительной сетью" стран ЕС, к которой присоединилась и Украина. В настоящее время к этой доверительной сети подключены около 40 стран - как страны ЕС, так и не являющиеся членами ЕС.

Каждый сертификат COVID имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код. Для проверки достаточно просканировать QR-код сертификата и получить на экране электронного устройства подтверждение статуса документа.

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