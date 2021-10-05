Тропический циклон "Шахин": число жертв возросло до 13
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в результате тропического циклона “Шахин”, который 3 октября всколыхнул Иран и Оман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В понедельник власти Омана сообщили о гибели семи человек в результате наводнения и оползней, вызванных циклоном. В воскресенье сообщали о четырех погибших.
В Иране государственные СМИ информировали, что были обнаружены тела двух рыбаков. Еще три считаются пропавшими без вести у побережья провинции Белуджистан возле границы с Пакистаном.
Отмечают, что стихия значительно повредила инфраструктуру, электросети и дороги. Более 5 тыс. человек было переселено примерно в 80 приютов.
Напомним
Шторм обрушился на регионы Ирана и Омана в воскресенье, 3 октября. Скорость ветра достигала от 120 до 150 км/ч. Высота волн составляла до 10 м.
Власти Омана призвали тысячи жителей прибрежных районов покинуть свои дома.