Тропічний циклон "Шахін": кількість жертв зросла до 13
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули внаслідок тропічного циклону “Шахін”, який 3 жовтня сколихнув Іран та Оман. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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У понеділок влада Оману повідомила про загибель сімох людей внаслідок повені та зсувів, спричинених циклоном. У неділю повідомляли про чотирьох загиблих.
В Ірані державні ЗМІ інформували, що було виявлено тіла двох рибалок. Ще трьох вважають зниклими безвісти біля узбережжя провінції Белуджистан біля кордону з Пакистаном.
Зазначають, що стихія значно пошкодила інфраструктуру, електромережі та дороги. Понад 5 тис.осіб було переселено приблизно у 80 притулків.
Нагадаємо
Шторм накрив регіони Ірану та Оману в неділю, 3 жовтня. Швидкість вітру сягала від 120 до 150 км/год. Висота хвиль становила до 10 м.
Влада Оману закликали тисячі жителів прибережних районів покинути свої будинки.