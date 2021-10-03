Оман евакуює населення через тропічний шторм "Шахін"

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Національний комітет Оману з надзвичайних ситуацій закликав до евакуації жителів північних штатів Барка і Сахама і прибережних районів, включаючи частини столиці Маскат, за якими в неділю “Шахін” завдасть удар. Він принесе з собою сильні вітри і проливні дощі. У низинних районах існує загроза повеней.

Велика частина з 5-ти млн осіб країни-експортера нафти живе в столиці — Маскаті і його околицях.

За прогнозами метеорологів, “Шахін” посилиться до тропічного циклону 1-ї категорії.

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