Оман эвакуирует население из-за тропического шторма "Шахин"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Власти Омана призвали тысячи жителей прибрежных районов покинуть свои дома и отправиться в приюты из-за тропического шторма “Шахин”, который усиливается. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аrab news.
Детали
Национальный комитет Омана по чрезвычайным ситуациям призвал к эвакуации жителей северных штатов Барка и Сахама и прибрежных районов, включая части столицы Маскат, по которым в воскресенье “Шахин” нанесет удар. Он принесет с собой сильные ветры и проливные дожди. В низменных районах существует угроза наводнений.
Большая часть из 5-ти млн человек страны-экспортера нефти живет в столице — Маскате и его окрестностях.
По прогнозам метеорологов, “Шахин” усилится до тропического циклона 1-й категории.
Warning: Do not try to cross a flooded road.#Oman #CycloneShaheen #Al_Amerat #Al_Amri #سلطنة_عمان #أمطار_عمان #بحر_العرب #اعصار_شاهين #Cyclone #Muscat #rain #shaheencyclone #شاهين #الحالة_المدارية pic.twitter.com/dozVlsuSwJ— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 3, 2021