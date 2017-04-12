Тремя поединками продолжится четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во второй соревновательный день Лиги чемпионов состоятся три противостояния 1/4 финала турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Бавария" - "Реал". Наставник "Баварии" Карло Анчелотти встретится со своим учеником Зинедином Зиданом, который возглавляет "Реал". В целом "Бавария" и "Реал" будут соревноваться в плей-офф Лиги чемпионов в 11-й раз. Обе команды до этого момента выиграли по пять очных противостояний в плей-офф.
Кроме того, данные клубы уже в 23-й раз проведут поединок между собой в еврокубках - так часто друг против друга никто не играл.
Примечательно, что в 30 матчах в Германии "Реал" отпраздновал всего четыре победы.
Заметим, что "Королевский клуб" не поможет Пепе (перелом ребра) и Варан.
"Атлетико" - "Лестер". "Атлетико" может выйти в полуфинал в третий раз за последние четыре сезона. Кроме того, испанский коллектив не пропускает в восьми домашних играх в плей-офф еврокубков.
А "Лестер" - восьмой английский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов, в другие страны на этой стадии никогда не было такого представительства.
Отметим, что в составе "матрасников" пропускать поединок травмированы Мойя, Врсалько и Аугусто Фернандес, также под вопросом участие бомбардира Кевина Гамейро у которого проблема с приводящей мышцей бедра. В состоянии "лис" не смогут выйти на газон Морган, Мэнди и Ваге.
Добавим, что в третьем поединке игрового дня в 19:45 "Боруссия" Д принимать "Монако". УЕФА перенесла данное противостояние сегодня из-за вчерашние три взрыва возле автобуса дортмундского коллектива.
Напомним, взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов.