Тремя поединками продолжится четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169225 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124406 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121613 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106047 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159833 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тремя поединками продолжится четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во второй соревновательный день Лиги чемпионов состоятся три противостояния 1/4 финала турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Бавария" - "Реал". Наставник "Баварии" Карло Анчелотти встретится со своим учеником Зинедином Зиданом, который возглавляет "Реал". В целом "Бавария" и "Реал" будут соревноваться в плей-офф Лиги чемпионов в 11-й раз. Обе команды до этого момента выиграли по пять очных противостояний в плей-офф.

Кроме того, данные клубы уже в 23-й раз проведут поединок между собой в еврокубках - так часто друг против друга никто не играл.

Примечательно, что в 30 матчах в Германии "Реал" отпраздновал всего четыре победы.

Заметим, что "Королевский клуб" не поможет Пепе (перелом ребра) и Варан.

"Атлетико" - "Лестер". "Атлетико" может выйти в полуфинал в третий раз за последние четыре сезона. Кроме того, испанский коллектив не пропускает в восьми домашних играх в плей-офф еврокубков.

А "Лестер" - восьмой английский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов, в другие страны на этой стадии никогда не было такого представительства.

Отметим, что в составе "матрасников" пропускать поединок травмированы Мойя, Врсалько и Аугусто Фернандес, также под вопросом участие бомбардира Кевина Гамейро у которого проблема с приводящей мышцей бедра. В состоянии "лис" не смогут выйти на газон Морган, Мэнди и Ваге.

Добавим, что в третьем поединке игрового дня в 19:45 "Боруссия" Д принимать "Монако". УЕФА перенесла данное противостояние сегодня из-за вчерашние три взрыва возле автобуса дортмундского коллектива.

Напомним, взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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