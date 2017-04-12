Трьома поєдинками продовжиться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В другий змагальний день Ліги чемпіонів відбудуться три протистояння 1/4 фіналу турніру, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Баварія" – "Реал". Наставник "Баварії" Карло Анчелотті зустрінеться зі своїм учнем Зінедіном Зіданом, який очолює "Реал". Загалом "Баварія" і "Реал" змагатимуться в плей-оф Ліги чемпіонів в 11-й раз. Обидві команди до цього моменту виграли по п'ять очних протистоянь в плей-оф.
Окрім того, дані клуби вже в 23-й раз проведуть поєдинок між собою в єврокубках - так часто один проти одного ніхто не грав.
Примітно, що в 30 матчах в Німеччині "Реал" відсвяткував всього чотири перемоги.
Зауважимо, що "королівському клубові" не допоможе Пепе (перелом ребра) та Варан.
"Атлетіко" – "Лестер". "Атлетіко" може вийти в півфінал втретє за останні чотири сезони. Окрім того, іспанський колектив не пропускає у восьми домашніх іграх в плей-оф єврокубків.
Натомість "Лестер" - восьмий англійський клуб в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, у інших країн на цій стадії ніколи не було такого представництва.
Зазначимо, що у складі "матрацників" пропускатимуть поєдинок травмовані Мойя, Врсалько і Августо Фернандес, також під питанням участь бомбардира Кевіна Гамейро у якого проблема із привідним м'язом стегна. У стані "лисів" не зможуть вийти на газон Морган, Менді і Ваге.
Додамо, що в третьому поєдинку ігрового дня о 19:45 "Борусія" Д прийматиме "Монако". УЄФА перенесла дане протистояння на сьогодні через вчорашні три вибухи біля автобуса дортмундського колективу.
Нагадаємо, вибух прогримів біля клубного автобусу "Боруссії" перед матчем Ліги чемпіонів.