Трем беглецам из колонии в Одессе дали новые сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Суд признал виновными и приговорил к пяти с половиной годам заключения двух беглецов из колонии Одессы, а третьему, который был организатором побега, дали 12,5 лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"Мужчин суд признал виновными в совершении преступления. Двое из них приговорены к 5 годам и 6 месяцам заключения, третий, организатор побега - к 12 с половиной годам за решеткой", - рассказали в ведомстве.
В прокуратура напомнили, что среди беглецов - 21-летний и 23-летний граждане, отбывавших наказание за кражу и организатор побега - 26-летний мужчина, осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.
Напомним, 17 июля около 4:00 утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных.
Впоследствии двух осужденных удалось поймать.