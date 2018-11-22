Трьом втікачам з колонії в Одесі дали нові терміни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Суд визнав винними та засудив до п’яти з половиною років ув’язнення двох втікачів з колонії Одеси, а третьому, який був організатором втечі, дали 12,5 років в’язниці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області, передає УНН.
“Чоловіків суд визнав винними у скоєнні злочину. Двох з них засуджено до 5 років і 6 місяців ув’язнення, третього, організатора втечі — до 12 з половиною років за ґратами”, — розповіли у відомстві.
У прокуратура нагадали, що серед втікачів — 21-річний та 23-річний громадяни, які відбували покарання за крадіжку та організатор втечі — 26-річний чоловік, засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку з Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.
Згодом двох засуджених вдалося спіймати.