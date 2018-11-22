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Трьом втікачам з колонії в Одесі дали нові терміни

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Суд визнав винними та засудив до п’яти з половиною років ув’язнення двох втікачів з колонії Одеси, а третьому, який був організатором втечі, дали 12,5 років в’язниці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області, передає УНН.

“Чоловіків суд визнав винними у скоєнні злочину. Двох з них засуджено до 5 років і 6 місяців ув’язнення, третього, організатора втечі — до 12 з половиною років за ґратами”, — розповіли у відомстві.

У прокуратура нагадали, що серед втікачів — 21-річний та 23-річний громадяни, які відбували покарання за крадіжку та організатор втечі — 26-річний чоловік, засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку з Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.

Згодом двох засуджених вдалося спіймати

Також правоохоронці затримали і третього втікача

Українські Національні Новини

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