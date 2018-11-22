Трьом втікачам з колонії в Одесі дали нові терміни

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Суд визнав винними та засудив до п’яти з половиною років ув’язнення двох втікачів з колонії Одеси, а третьому, який був організатором втечі, дали 12,5 років в’язниці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області, передає УНН.