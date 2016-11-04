Трем мужчинам, которые били и пытали пенсионеров в Кировоградской области, объявлено о подозрении

Два злоумышленника родные братья, 21 и 18 лет, их товарищу исполнилось 25. Самому младшему на момент совершения преступлений было только 17. Сейчас доказана причастность злоумышленников к 8 эпизодам преступной деятельности.

Разбойные нападения были совершены подозреваемыми на территории Александрии и Александрийского района в течение июля-августа. Пострадавшими стали местные жители в возрасте от 67 до 91 года, - семьи пенсионеров и пожилые женщины, которые жили одни.

В дома своих жертв злоумышленники, "вооружившись" ножами и прикрыв лица масками, врывались ночью. Угрожая беззащитным пенсионерам расправой и нанося им телесные повреждения, мужчины получали денежные сбережения.

У мужчин полицейские обнаружили украденные медали, старинные монеты, а также маски, изготовленные из футболок, и перчатки. Удалось изъять мобильные телефоны, телевизионный тюнер и некоторые украшения, принадлежавшие пострадавшим. Чужие средства и наличные, полученные от продажи других ювелирных изделий, злоумышленники разделили и потратили.

Всем троим объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.