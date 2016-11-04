Трьом чоловікам, які били та катували пенсіонерів на Кіровоградщині, оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Кіровоградщині поліцейські оголосили підозру трьом чоловікам, які били та катували пенсіонерів, вимагаючи у них гроші. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Кіровоградської області.
Двоє зловмисників рідні брати, 21 та 18 років, їх товаришу виповнилося 25. Наймолодшому на момент скоєння злочинів було лише 17. Наразі доведено причетність зловмисників до 8 епізодів злочинної діяльності.
Розбійні напади були вчиненні підозрюваними на території Олександрії та Олександрійського району протягом липня-серпня. Постраждалими стали місцеві жителі, віком від 67 до 91 року, — родини пенсіонерів та літні жінки, що мешкали самотньо.
До осель своїх жертв зловмисники, “озброївшись” ножами та прикривши обличчя масками, вривалися вночі. Погрожуючи беззахисним пенсіонерам розправою та завдаючи їм тілесних ушкоджень, чоловіки отримували грошові заощадження.
У чоловіка поліцейські виявили крадені медалі, старовинні монети, а також маски, виготовлені з футболок, та рукавички. Вдалося вилучити мобільні телефони, телевізійний тюнер і деякі прикраси, що належали постраждалим. Чужі кошти та готівку, отриману від продажу інших ювелірних виробів, зловмисники розділили і витратили.
Наразі усім трьом оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.