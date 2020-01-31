Трем мужчинам сообщили подозрение за разгром в столичной пиццерии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Молодым людям, которые устроили массовую драку и разнесли автомобилем двери столичной пиццерии в Дарницком районе, в результате чего пострадали 8 человек, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"По результатам следственных действий правоохранителям удалось установить трех участников этих событий. Ими оказались местные жители 1989, 1997 и 1998 годов рождения. Сейчас им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Так, по информации очевидцев, драка произошла в пиццерии Mister Cat на Позняках.
Напомним, в киевской пиццерии, в Дарницком районе, произошла драка между посетителями и работниками, в результате чего пострадали 8 человек.