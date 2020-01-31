Трьом чоловікам повідомили підозру за розгром у столичній піцерії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Молодикам, які влаштували масову бійку та рознесли автомобілем двері столичної піцерії у Дарницькому районі, у результаті чого постраждало 8 осіб, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За результатами слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити трьох учасників цих подій. Ними виявилися місцеві мешканці 1989, 1997 та 1998 року народження. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією очевидців, бійка сталась у піцерії Mister Cat на Позняках.
Нагадаємо, у київській піцерії, у Дарницькому районі, сталась сутичка між відвідувачами та працівниками, у результаті чого постраждало 8 осіб.