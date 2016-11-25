Трех граждан Молдовы задержали на границе с Россией

Неизвестных в темноте на подступах к линии государственной границы обнаружили с помощью прибора ночного видения и зафиксировали установленные датчики движения. Ими оказались граждане Республики Молдова 1969, 1971 и 1975 годов рождения.

Пограничники установили, что они направлялись в Россию с целью личного трудоустройства. Также задержанные граждане объяснили, что раньше работали в Москве на строительстве и превысили срок пребывания на территории Российской Федерации, в связи с чем их депортировали и запретили въезд в Россию. Однако они якобы решили закончить ране начатое строительство в Москве, поэтому пытались вернуться туда нелегально.

Правонарушители задержаны в административном порядке за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их дальнейшую судьбу решит суд.