Трьох громадян Молдови затримали на кордоні з Росією

Невідомих у темряві на підступах до лінії державного кордону виявили за допомогою приладу нічного бачення та зафіксували встановлені датчики руху. Ними виявилися громадяни Республіки Молдова 1969, 1971 та 1975 років народження.

Прикордонники встановили, що вони прямували в Росію з метою особистого працевлаштування. Також затримані громадяни пояснили, що раніше працювали в Москві на будівництві і перевищили термін перебування на території Російської Федерації, у зв’язку з чим їх депортували і заборонили в’їзд в Росію. Однак вони нібито вирішили закінчити раніше розпочате будівництво в Москві, тож намагались повернутись туди нелегально.

Правопорушників затримано в адміністративному порядку за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їх подальшу долю вирішить суд.