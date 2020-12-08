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Trojansкий конь СБУ: под кого зачищается оружейный рынок Украины

Trojansкий конь СБУ: под кого зачищается оружейный рынок Украины

Киев  •  УНН

 • 55600 просмотра

СБУ, похоже, решила повторить отработанную во времена Януковича схему передела экспорта вооружений.

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На прошлой неделе СБУ выступила с громким обвинением должностных лиц ГК "Укрспецэкспорт" в государственной измене. По их данным, ГК "Укрспецэкспорт" умышленно проиграл оружейные тендеры в Пакистане. А "помогала" в этом местная компания Raviana Pakistan Private Ltd. В ГК "Укрспецэкспорт" все обвинения СБУ отрицают и намекают, что разборки неспроста и наблюдать нужно за извечным конкурентом Raviana Pakistan Private Ltd, который до недавних пор занимал монопольное положение в Укроборонпроме. УНН выяснил, о ком идет речь.

Внутренняя кухня международной торговли оружием устроена таким образом, что ни один тендер невозможно выиграть без помощи агентов или проще говоря лоббистов. Это закрытый клуб. И в каждой стране лоббисты свои - как правило, отставные генералы, которые сохранили влияние в оборонно-военной сфере.

С 2013 года таким лоббистом Украины в направлении военно-технического сотрудничества с Пакистаном была их местная компания Trojans. О ней мало что известно. Среди прочего, есть упоминания от 2014 года, когда Trojans передавал украинским военным медицинские аптечки.

Неофициально об этой компании говорят так: в конце президентства Виктора Януковича (январь 2014 года), когда оборонным концерном руководил Сергей Громов, с помощью СВР (Службы внешней разведки) под Trojans зачистили рынок, вырастив из него монстра. Несколько оперативных писем о плохой репутации Raviana Pakistan Private Ltd позволили внести ее в "черный список", и заблокировать работу в Украине. Ее место занял Trojans, который в дальнейшем позиционировался чуть ли спасителем военной промышленности Украины и надежным "мостиком" между Украиной и Пакистаном в сфере военно-технического сотрудничества. Сложно сказать, как было на самом деле, но по словам источников УНН, Trojans с тех времен стал фактически монополистом для "Укрспецэкспорта". Причем, условия контрактов он чаще всего определял самостоятельно, а Украину ставил перед фактом.

На уточняющий вопрос, был ли Trojans связан с кем-то конкретно в Украине, собеседник отметил, что прямого бенефициара в Украине у него, скорее всего, не было, но он со всеми находил "общий язык". Однако к началу 2020 года ДК "Укрспецэкспорт" решил подвинуть "священную корову" и демонополизировать Trojans, открыв рынок для других посредников, в том числе Raviana Pakistan Private Ltd, которая имеет более чем 10-летний успешный опыт взаимодействия на рынке Пакистана для реализации продукции украинского ВПК (начиная с 2002 года).

Последней было поручено сопровождать тендер Сухопутных войск Пакистана на закупку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид". Украина победила на трех тендерах из шести на сумму 16 млн долларов. Однако в процессе заключения контрактов пакистанской стороной несколько раз менялись условия, и наконец, как говорят в ГК "Укрспецэкспорт", они стали невыгодными для Украины и создавали опасный прецедент. ГК "Укрспецэкспорт" решил выйти из переговоров по контрактам. Одновременно с таким "демаршем" госкомпания направила жалобу на организаторов тендера, которая, опять-таки по данным ГК "Укрспецэкспорт", решилась в пользу Украины. Пакистан признал, что Украина имеет право претендовать на более приемлемые условия, будучи оригинальным производителем необходимых Пакистану запчастей. Поэтому те тендеры, которые не состоялись в 2020 году Пакистан перенесет на следующий год, с сохранением тех же бюджетов.

Таким образом в ГК "Укрспецэкспорт" считают, что никакого ущерба не было, ведь по факту сдвинулись сроки проведения тендеров, но при этом Украина добилась уважения к себе, как производителя оригинальных запчастей для пакистанской военной техники. Но в СБУ действуют иначе. Отказ от подписания тендеров там расценили как подрывную деятельность Raviana Pakistan Private Ltd и обвинили в государственной измене.

Оглядываясь назад, нельзя исключать тот сценарий, что все это было хорошо продуманной и нарочитой комбинацией того же Trojans, или тех, кто "заводил" эту компанию еще в 2013-м году. Хотя, похоже, что инициаторы такого сценария находятся все-таки в Украине, поскольку компания Trojans продолжает активно работать с ГК "Укрспецэкспорт", но, при этом, ищет любые пути продемонстрировать несостоятельность Raviana Pakistan Private Ltd, чтобы сохранить свой монопольный статус.

Видимо поэтому и получился этот конфликт в публичной плоскости, был организован "слив" некоторых материалов в прессу и таким образом представился повод СБУ "заинтересоваться" Raviana Pakistan Private Ltd. СБУ на официальном сайте признала, что одним из эпизодов уголовного дела против Raviana Pakistan Private Ltd является как раз информация из СМИ.

И это практически повторяет алгоритм действий по зачистке рынка шестилетней давности, когда в начале 2014 года Trojans подвинул Raviana Pakistan Private Ltd и стал монополистом по тендерам Пакистана благодаря чиновникам Виктора Януковича.

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