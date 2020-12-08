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Trojansький кінь СБУ: під кого зачищається збройовий ринок України

Київ • УНН

 • 55608 перегляди

СБУ, схоже, вирішила повторити відпрацьовану за часів Януковича схему переділу експорту озброєнь.

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Минулого тижня СБУ виступила із гучним звинуваченням службових осіб ДК "Укрспецекспорт" у державній зраді. За їхніми даними, ДК "Укрспецекспорт" навмисне програв збройові тендери у Пакистані. А "допомагала" в цьому місцева компанія Raviana Pakistan Private Ltd. У ДК "Укрспецекспорт" всі звинувачення СБУ заперечують і натякають, що розбірки неспроста і спостерігати потрібно за одвічним конкурентом Raviana Pakistan Private Ltd, який до недавніх пір займав монопольне становище в Укроборонпромі. УНН з'ясував, про кого йдеться.

Внутрішня кухня міжнародної торгівлі зброєю влаштована таким чином, що жоден тендер неможливо виграти без допомоги агентів або простіше кажучи лобістів. Це закритий клуб. І у кожній країні лобісти свої - як правило, відставні генерали, які зберегли вплив в оборонно-військовій сфері.

З 2013 року таким лобістом України у напрямку військово-технічного співробітництва із Пакистаном була їх місцева компанія Trojans. Про неї мало що відомо. Серед іншого, є згадки від 2014 року, коли Trojans передавав українським військовим медичні аптечки.

Неофіційно про цю компанію кажуть так: наприкінці президентства Віктора Януковича (січень 2014 року), коли оборонним концерном керував Сергій Громов, за допомогою СЗР (Служби зовнішньої розвідки) під Trojans зачистили ринок, виростивши із нього монстра. Кілька оперативних листів про погану репутацію Raviana Pakistan Private Ltd дали можливість внести її у "чорний список", і заблокувати роботу в Україні. Її місце зайняв Trojans, який надалі позиціонувався ледь чи не рятівником військової промисловості України і найнадійнішим "містком" між Україною і Пакистаном у сфері військово-технічного співробітництва. Складно сказати, як було насправді, але за словами джерел УНН, Trojans із тих часів став фактично монополістом для "Укрспецекспорту". При чому, умови контрактів він найчастіше визначав самостійно, а Україну ставив перед фактом.

На уточнююче запитання, чи був Trojans пов'язаний із кимось конкретно в Україні, співрозмовник зазначив, що прямого бенефіціара в Україні у нього, швидше за все, не було, але він з усіма знаходив "спільну мову". Однак на початку 2020 року ДК "Укрспецекспорт" вирішив посунути "священну корову" і демонополізувати Trojans, відкривши ринок для інших посередників, у тому числі Raviana Pakistan Private Ltd, яка має більш ніж 10-річний успішний досвід взаємодії на ринку Пакистану для реалізації продукції українського ВПК (починаючи із 2002 року).

Останньою було доручено супроводжувати тендер Сухопутних військ Пакистану на закупівлю запчастин до танків Т-80 УД і "Аль-Халід". Україна перемогла на трьох тендерах із шести на суму 16 млн доларів. Однак у процесі укладання контрактів пакистанською стороною кілька разів змінювалися умови, і зрештою, як кажуть у ДК "Укрспецекспорт", вони стали невигідними для України і створювали небезпечний прецедент. ДК "Укрспецекспорт" вирішив вийти із переговорів по контрактах. Одночасно з таким "демаршем" держкомпанія направила скаргу на організаторів тендера, яка, знову-таки за даними ДК "Укрспецекспорт", зважилася на користь України. Пакистан визнав, що Україна має право претендувати на більш прийнятні умови, будучи оригінальним виробником необхідних Пакистану запчастин. А тому ті тендери, що не відбулися у 2020 році Пакистан перенесе на наступний рік, зі збереженням тих же бюджетів.

Таким чином у ДК "Укрспецекспорт" вважають, що ніякого збитку не було, адже за фактом зрушили терміни проведення тендерів, але при цьому Україна добилася поваги до себе, як виробника оригінальних запчастин для пакистанської військової техніки. Але у СБУ діють інакше. Відмова від підписання тендерів там розцінили як підривну діяльність Raviana Pakistan Private Ltd і звинуватили у державній зраді.

Озираючись назад, можна виключати той сценарій, що все це було добре продуманою і навмисною комбінацією того ж Trojans, або тих, хто "заводив" цю компанію ще у 2013-му році. Хоча, схоже, що ініціатори такого сценарію знаходяться все-таки в Україні, оскільки компанія Trojans продовжує активно працювати з ДК "Укрспецекспорт", але, при цьому, шукає будь-які шляхи продемонструвати неспроможність Raviana Pakistan Private Ltd, щоб зберегти свій монопольний статус.

Мабуть тому і вийшов цей конфлікт у публічну площину, був організований "злив" деяких матеріалів у пресу і таким чином представився привід СБУ "зацікавитися" Raviana Pakistan Private Ltd. СБУ на офіційному сайті визнала, що одним із епізодів кримінальної справи проти Raviana Pakistan Private Ltd є якраз інформація зі ЗМІ.

І це практично повторює алгоритм дій по зачистці ринку шестирічної давності, коли на початку 2014 року Trojans посунув Raviana Pakistan Private Ltd і став монополістом по тендерам Пакистану завдяки чиновникам Віктора Януковича.

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