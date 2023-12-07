Тройное ДТП в Харьковской области с шестью погибшими: полиция устанавливает обстоятельства

Полиция устанавливает обстоятельства тройного ДТП с шестью погибшими и пятью ранеными в Харьковской области, сообщили в полиции области, пишет УНН.

Детали

Авария произошла утром 7 декабря на трассе возле села Новопавловка Изюмского района. В результате столкновения автомобилей Nissan Primastar, грузовика TATRA и Mitsubishi шесть человек погибли, пять получили ранения.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее

В ГСЧС сообщили, что в Харьковской области столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик, 6 человек погибли, 5 ранены.