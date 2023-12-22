Трое погибших, девять раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины
Киев • УНН
В Донецкой области в результате российских обстрелов 21 декабря погибли трое жителей и девять получили ранения.
В Донецкой области 22 декабря от ударов российских оккупантов погибли три жителя Торецка. Еще девять человек получили ранения, сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.
Детали
За 21 декабря россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Торецке. Еще 9 человек за сутки получили ранения
Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, раненом ранее, - в Авдеевке.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 1795 человека, ранения получили 4394 человека. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.
Напомним,
Армия рф 21 декабря нанесла два авиаудара по Торецку Донецкой области. Как сообщали в МВД, тогда было известно о трех погибших и пяти раненых.
Трое погибших, девять раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины
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