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Трое погибших, девять раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 06:56  •  6962 просмотра

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В Донецкой области в результате российских обстрелов 21 декабря погибли трое жителей и девять получили ранения.

В Донецкой области 22 декабря от ударов российских оккупантов погибли три жителя Торецка. Еще девять человек получили ранения, сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.

Детали

За 21 декабря россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Торецке. Еще 9 человек за сутки получили ранения

- написал Мороз в Telegram.

Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, раненом ранее, - в Авдеевке.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 1795 человека, ранения получили 4394 человека. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

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Напомним,

Армия рф 21 декабря нанесла два авиаудара по Торецку Донецкой области. Как сообщали в МВД, тогда было известно о трех погибших и пяти раненых.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Троє загиблих, дев'ять поранених - наслідки ворожого обстрілу Донеччини
Three killed, nine wounded: consequences of hostile shelling in Donetsk region
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