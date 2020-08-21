Триумфатор регулярного чемпионата НБА одержал первую победу в плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Вторым матчем "Орландо Мэджик" - "Милуоки Бакс" продолжился розыгрыш регулярного первого этапа плей-офф НБА, сообщает корреспондент УНН.
После поражения в первой игре серии баскетболисты "Бакс" оказались агрессивными в защите и не позволили отличиться оппонентам в течение двух минут - 4:0. Уверенная игра "Милуоки" позволила уйти на первый перерыв ведя в счете 25:13.
В дальнейшем разница в матче только возростала. Игроки "Милуоки" не позволили приблизиться к себе в счете до конца баталий - 111:96.
В активе лидера победителей Яниса Адетокунбо дабл-дабл - 28 очков и 20 подборов. В активе "Орландо" стоит отметить 32 пункта Вучевича.
Добавим, счет в серии до 4 побед стал ничейным 1:1.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский центровой в составе "Сакраменто" нанес поражение ведущей команде НБА.