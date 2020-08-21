Тріумфатор регулярного чемпіонату НБА здобув першу перемогу в плей-офф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Другим матчем "Орландо Меджик" – "Мілуокі Бакс" продовжився розіграш регулярного першого етапу плей-офф НБА, повідомляє кореспондент УНН.
Після поразки у першій грі серії баскетболісти "Бакс" виявилися агресивними у захисті і не дозволили відзначитись опонентам впродовж двох хвилин – 4:0. Впевнена гра "Мілуокі" дозволила піти на першу перерву ведучи у рахунку 25:13.
Надалі різниця у матчі тільки зростала. Гравці "Мілуокі" не дозволили наблизитися до себе у рахунку до кінця баталій – 111:96.
В активі лідера переможців Яніса Адетокунбо дабл-дабл – 28 очок і 20 підбирань. В активі "Орландо" варто відзначити 32 пункти Вучевіча.
Додамо, рахунок у серії до 4 перемог став нічийним -1:1.
Як повідомлялося раніше в УНН, український центровий у складі "Сакраменто" завдав поразки провідній команді НБА.