Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Хмельницком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
О событии 4 августа правоохранителям сообщили соседи, которые видели, как маленькая девочка выпала из окна.
Полицейские выяснили, что ребенок находился дома с отцом. Играя, она оперлась на москитную сетку, в результате чего вылетела с 5-го этажа.
Сейчас девочка находится в больнице с многочисленными травмами.
Следователи по данному факту открыли производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, в Кропивницком женщина выпала с четвертого этажа и погибла.