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Трирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки у Хмельницькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Трирічна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі багатоповерхівки у Хмельницькому. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

Про подію 4 серпня правоохоронцям повідомили сусіди, які бачили, як маленька дівчинка випала з вікна.

Поліцейські з'ясували, що дитина перебувала вдома з батьком. Граючись, вона сперлась на москітну сітку, в результаті чого вилетіла з 5-го поверху.

Наразі дівчинка перебуває у лікарні з численними травмами.

Слідчі за цим фактом відкрили провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула.

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