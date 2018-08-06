Трирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки у Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Трирічна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі багатоповерхівки у Хмельницькому. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
Про подію 4 серпня правоохоронцям повідомили сусіди, які бачили, як маленька дівчинка випала з вікна.
Поліцейські з'ясували, що дитина перебувала вдома з батьком. Граючись, вона сперлась на москітну сітку, в результаті чого вилетіла з 5-го поверху.
Наразі дівчинка перебуває у лікарні з численними травмами.
Слідчі за цим фактом відкрили провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Нагадаємо, у Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула.