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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57636 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68762 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105530 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99327 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104268 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134226 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Держание за руки снимает боль - ученые

Держание за руки снимает боль - ученые

Киев  •  УНН

 • 15940 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Ученые утверждают, что держание за руки помогает уменьшить боль. Об этом пишет  IBTimes UK, сообщает УНН.

Речь идет об исследовании доктора Павла Гольдштейна, ученого из докторантуры в лаборатории когнитивной и аффективной нейронауки в Университете Колорадо Боулдер, который утверждает, что эмпатия может быть передана от одного человека к другому во время держания за руки.

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Гольдштейн добавляет, что сопереживание помогает волнам мозга двух людей действовать синхронно, наполнять при этом мозг химическими соединениями вознаграждения, что, в свою очередь, помогает прекратить страдания и уменьшить боль.

Эффект усиливается, когда пары, что держатся за руки - это любовники или близкие члены семьи - говорят нейробиологи.

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