Держание за руки снимает боль - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Ученые утверждают, что держание за руки помогает уменьшить боль. Об этом пишет IBTimes UK, сообщает УНН.
Речь идет об исследовании доктора Павла Гольдштейна, ученого из докторантуры в лаборатории когнитивной и аффективной нейронауки в Университете Колорадо Боулдер, который утверждает, что эмпатия может быть передана от одного человека к другому во время держания за руки.
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Гольдштейн добавляет, что сопереживание помогает волнам мозга двух людей действовать синхронно, наполнять при этом мозг химическими соединениями вознаграждения, что, в свою очередь, помогает прекратить страдания и уменьшить боль.
Эффект усиливается, когда пары, что держатся за руки - это любовники или близкие члены семьи - говорят нейробиологи.