Тримання за руки знімає біль - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчені стверджують, що тримання за руки допомагає зменшити біль. Про це пише IBTimes UK, повідомляє УНН.
Йдеться про дослідження доктора Павла Гольдштейна, вченого з докторантури в лабораторії когнітивної та афективної нейронауки в Університеті Колорадо Боулдер, який стверджує, що емпатія може бути передана від однієї людини до іншої під час тримання за руки.
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Гольдштейн додає, що співпереживання допомагає хвилям мозку двох людей діяти синхронно, таким чином наповнювати мозок хімічними сполуками винагороди, що, в свою чергу, допомагає приборкати страждання та зменшити біль.
Ефект посилюється, коли пари, що тримаються за руки - це коханці або близькі члени родини - кажуть нейробіологи.