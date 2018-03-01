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Тримання за руки знімає біль - вчені

Тримання за руки знімає біль - вчені

Київ • УНН

 • 15943 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчені стверджують, що тримання за руки допомагає зменшити біль. Про це пише IBTimes UK, повідомляє УНН.

Йдеться про дослідження доктора Павла Гольдштейна, вченого з докторантури в лабораторії когнітивної та афективної нейронауки в Університеті Колорадо Боулдер, який стверджує, що емпатія може бути передана від однієї людини до іншої під час тримання за руки.

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Гольдштейн додає, що співпереживання допомагає хвилям мозку двох людей діяти синхронно, таким чином наповнювати мозок хімічними сполуками винагороди, що, в свою чергу, допомагає приборкати страждання та зменшити біль.

Ефект посилюється, коли пари, що тримаються за руки - це коханці або близькі члени родини - кажуть нейробіологи.

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