Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру из-за болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли 31-летний хоккеист "Каролины Харрикейнс" Брайан Бикелл вынужден объявить о завершении карьеры из-за неизлечимой болезни, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Каролины".
В ноябре 2016 года на хоккеиста был обнаружен рассеянный склероз. Он проходил лечение и вернулся в состав "Каролины" 3 апреля, однако решил завершить выступления на профессиональном уровне.
В последнем матче карьеры нападающий реализовал послематчевый буллит и помог "Каролине" одержать победу против "Филадельфии" - 4:3.
Заметим, что канадец Б.Бикелл дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/07 в составе "Чикаго Блэкхокс" и завоевал с командой три Кубка Стэнли. После десяти сезонов в лагере "ястребов" был обменян в "Каролину".
Добавим, что 31-летний хоккеист за свою карьеру он провел 393 матча, набрав 136 (66 + 70) очков.
Как сообщал УНН, определились все пары розыгрыша Кубка Стэнли.