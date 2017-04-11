Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру из-за болезни

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76591 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110963 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169163 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124352 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115108 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106035 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру из-за болезни

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру из-за болезни

Киев  •  УНН

 • 9948 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли 31-летний хоккеист "Каролины Харрикейнс" Брайан Бикелл вынужден объявить о завершении карьеры из-за неизлечимой болезни, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Каролины".

В ноябре 2016 года на хоккеиста был обнаружен рассеянный склероз. Он проходил лечение и вернулся в состав "Каролины" 3 апреля, однако решил завершить выступления на профессиональном уровне.

В последнем матче карьеры нападающий реализовал послематчевый буллит и помог "Каролине" одержать победу против "Филадельфии" - 4:3.

Заметим, что канадец Б.Бикелл дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/07 в составе "Чикаго Блэкхокс" и завоевал с командой три Кубка Стэнли. После десяти сезонов в лагере "ястребов" был обменян в "Каролину".

Добавим, что 31-летний хоккеист за свою карьеру он провел 393 матча, набрав 136 (66 + 70) очков.

Как сообщал УНН, определились все пары розыгрыша Кубка Стэнли.

Украинские Национальные Новости

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