Трикратний володар Кубка Стенлі завершив кар'єру через хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Триразовий володар Кубка Стенлі 31-річний хокеїст "Кароліни Харрікейнс" Брайан Бікелл змушений оголосити про завершення кар'єри через невиліковну хворобу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Кароліни".
У листопаді 2016 року у хокеїста був виявлений розсіяний склероз. Він проходив лікування і повернувся до складу "Кароліни" 3 квітня, проте вирішив завершити виступи на професійному рівні.
В останньому матчі кар'єри нападаючий реалізував післяматчевий буліт і допоміг "Кароліні" здобути перемогу проти "Філадельфії" - 4:3.
Зауважимо, що канадець Б.Бікелл дебютував в НХЛ в сезоні-2006/07 в складі "Чикаго Блекхокс" і завоював з командою три Кубка Стенлі. Після десяти сезонів в таборі "яструбів" був обміняний в "Кароліну".
Додамо, що 31-річний хокеїст за свою кар'єру він провів 393 матчі, набравши 136 (66 + 70) очок.
Як повідомляв УНН, визначились усі пари розіграшу Кубка Стенлі.