Тригубенко о табу на пальмовые жиры: за здоровую пищу придется платить больше

"Противники запрета пальмового масла в продуктах (в основном кондитеры) утверждают, что животных жиров на всех не хватит, и в случае законодательного табу на "пальму" все равно ее будут везти и использовать при производстве нелегально.

Со второй тезисом согласен, а вот с первым - не совсем ...

В течение прошлого года, мы рекордно нарастили экспорт нашего сливочного масла - в 7 раз. Это означает, что отечественных мощностей для производства качественных животных жиров у нас достаточно", - отметил он.

Политик отметил, что продукты без содержания "пальмовых жиров" будут стоить дороже.

"Другой вопрос - цена. Молочные жиры всегда дороже "пальмы", а потому часто не выгодны нашим производителям, поскольку дорогое их печенье и конфеты никто не будет покупать ... Такой замкнутый круг: или плати и ешь здоровую пищу, или плати меньше и ешь "пальму", - добавил Тригубенко.

Напомним, ранее Тригубенко сообщил о том, что Украина рекордно нарастила импорт пальмового масла, и в основном этот ингредиент используют в молочной промышленности. Хотя, замена животного жира на пальмовый в молочных продуктах в Украине - запрещена.