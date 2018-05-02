Тригубенко о табу на пальмовые жиры: за здоровую пищу придется платить больше
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В случае полного запрета на использование пальмового масла в продуктах питания, дефицита продукции ждать не стоит, однако цены на продукты без "пальмы" могут возрасти. Также может вырасти и количество фальсификата, когда растительные жиры будут добавлять нелегально. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.
"Противники запрета пальмового масла в продуктах (в основном кондитеры) утверждают, что животных жиров на всех не хватит, и в случае законодательного табу на "пальму" все равно ее будут везти и использовать при производстве нелегально.
Со второй тезисом согласен, а вот с первым - не совсем ...
В течение прошлого года, мы рекордно нарастили экспорт нашего сливочного масла - в 7 раз. Это означает, что отечественных мощностей для производства качественных животных жиров у нас достаточно", - отметил он.
Политик отметил, что продукты без содержания "пальмовых жиров" будут стоить дороже.
"Другой вопрос - цена. Молочные жиры всегда дороже "пальмы", а потому часто не выгодны нашим производителям, поскольку дорогое их печенье и конфеты никто не будет покупать ... Такой замкнутый круг: или плати и ешь здоровую пищу, или плати меньше и ешь "пальму", - добавил Тригубенко.
Напомним, ранее Тригубенко сообщил о том, что Украина рекордно нарастила импорт пальмового масла, и в основном этот ингредиент используют в молочной промышленности. Хотя, замена животного жира на пальмовый в молочных продуктах в Украине - запрещена.