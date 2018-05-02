Тригубенко про табу на пальмові жири: за здорову їжу доведеться платити більше

КИЇВ. 2 травня. УНН. У разі повної заборони на використання пальмової олії у продуктах харчування, дефіциту продукції чекати не варто, проте ціни на продукти без “пальми” можуть зрости. Також може зрости і кількість фальсифікату, коли рослинні жири додаватимуть нелегально. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.