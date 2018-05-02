Тригубенко про табу на пальмові жири: за здорову їжу доведеться платити більше
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У разі повної заборони на використання пальмової олії у продуктах харчування, дефіциту продукції чекати не варто, проте ціни на продукти без “пальми” можуть зрости. Також може зрости і кількість фальсифікату, коли рослинні жири додаватимуть нелегально. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Противники заборони пальмової олії у продуктах (переважно кондитери) стверджують, що тваринних жирів на всіх не вистачить, і у разі законодавчого табу на "пальму“ все одно її будуть везти та використовувати при виробництві у нелегальний спосіб.
З другою тезою згоден, а ось із першою — не зовсім...
Протягом минулого року, ми рекордно наростити експорт нашого вершкового масла — у 7 разів. Це означає, що вітчизняних потужностей для виробництва якісних тваринних жирів у нас є достатньо”, — зазначив він.
Політик зауважив, що продукти без вмісту “пальмових жирів” коштуватимуть дорожче.
“Інше питання — ціна. Молочні жири завжди дорожчі за "пальму“, а тому часто не вигідні нашим виробникам, бо дороге їх печиво та цукерки ніхто не купуватиме... Таке собі замкнене коло: або плати та їж здорову їжу, або плати менше та їж "пальму", — додав Тригубенко.
Нагадаємо, раніше Тригубенко повідомив про те, що Україна рекордно наростила імпорт пальмового масла, і в основному цей інгредієнт використовують у молочній промисловості. Хоча, заміна тваринного жиру на пальмовий у молочних продуктах в Україні — заборонена.