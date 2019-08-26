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Три "золота" завоевали украинские гимнастки в рамках Кубка мирового вызова

Три "золота" завоевали украинские гимнастки в рамках Кубка мирового вызова

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В румынском городе Клуж-Напока завершился очередной этап Кубка мирового вызова, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.

Участие в соревнованиях приняли сильнейшие гимнастки украинской сборной Влада Никольченко и Кристина Пограничная, а также титулованная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской.

На соревнованиях в многоборье украинские грации показали высокие результаты: групповички завоевали бронзовую медаль, Влада Никольченко остановилась в шаге от пьедестала, а Кристина Пограничная показала 8-й результат.

В финалах наши грации показали высокий класс украинской художественной гимнастики: групповички завоевали оба "золота", Никольченко стала лучшей в финале с коронными булавами и показала 5-ти результаты в финалах с обручем и мячом, а Кристина Пограничная стала 6-й в финалах с обручем и булавами.

Заметим, что суммарно Кубок мирового вызова в Румынии принес нашей стране четыре медали: три "золота" и "бронзу".

Напомним, гимнастка Виктория Оноприенко завоевала первую в карьере медаль этапа Гран-При.

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