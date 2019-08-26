Три "золота" завоевали украинские гимнастки в рамках Кубка мирового вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В румынском городе Клуж-Напока завершился очередной этап Кубка мирового вызова, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.
Участие в соревнованиях приняли сильнейшие гимнастки украинской сборной Влада Никольченко и Кристина Пограничная, а также титулованная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской.
На соревнованиях в многоборье украинские грации показали высокие результаты: групповички завоевали бронзовую медаль, Влада Никольченко остановилась в шаге от пьедестала, а Кристина Пограничная показала 8-й результат.
В финалах наши грации показали высокий класс украинской художественной гимнастики: групповички завоевали оба "золота", Никольченко стала лучшей в финале с коронными булавами и показала 5-ти результаты в финалах с обручем и мячом, а Кристина Пограничная стала 6-й в финалах с обручем и булавами.
Заметим, что суммарно Кубок мирового вызова в Румынии принес нашей стране четыре медали: три "золота" и "бронзу".
Напомним, гимнастка Виктория Оноприенко завоевала первую в карьере медаль этапа Гран-При.