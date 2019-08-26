Три "золота" здобули українські гімнастки в рамках Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У румунському місті Клуж-Напока завершився черговий етап Кубка світового виклику, повідомляє УНН з посиланням на ФГУ.
Участь в змаганнях взяли найсильніші гімнастки української збірної Влада Нікольченко і Христина Погранична, а також титулована команда в групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Діани Міжерицької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської.
На змаганнях у багатоборстві українські грації показали високі результати: груповички завоювали бронзову медаль, Влада Нікольченко зупинилася за крок від п'єдесталу, а Христина Погранична показала 8-й результат.
У фіналах наші грації показали високий клас української художньої гімнастики: групповички завоювали обидва "золота", Нікольченко стала кращою в фіналі з коронними булавами і показала 5-ті результати в фіналах з обручем і м'ячем, а Христина Погранична стала 6-ю у фіналах з обручем і булавами.
Зауважимо, що сумарно Кубок світового виклику в Румунії приніс нашій країні чотири медалі: три "золота" та "бронзу".
Нагадаємо, гімнастка Вікторія Онопрієнко виборола першу в кар'єрі медаль етапу Гран-Прі.